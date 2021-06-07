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Осужденные за фальсификацию дела журналиста Голунова экс-полицейские обжаловали приговор

Газета.Ru
3 часа назад
Бывшие сотрудники полиции, осужденные на сроки от 5 до 12 лет колонии за незаконное задержание и подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову, обжаловали приговор Мосгорсуда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее Мосгорсуд вынес приговоры бывшим пяти полицейским, которые подбросили наркотики Голунову, — они получили от 5 до 12 лет тюрьмы. Обвинение просило сроки от 7 до 16 лет. Самый большой срок получил получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец — его приговорили к лишению свободы на 12 лет. Кроме того, с каждого фигуранта дела в пользу Голунова взыскано по миллиону рублей.
Голунов прокомментировал приговор фигурантам уголовного дела. Отмечается, что решением суда он удовлетворен. Журналиста задержали в Москве в июне 2019 года. Его дело вызвало широкий общественный резонанс и ознаменовалось акциями протеста в Москве и других городах. Позднее уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Происшествия,Видео,Иван Голунов,Мосгорсуд,
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