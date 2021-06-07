Ранее Мосгорсуд вынес приговоры бывшим пяти полицейским, которые подбросили наркотики Голунову, — они получили от 5 до 12 лет тюрьмы. Обвинение просило сроки от 7 до 16 лет. Самый большой срок получил получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец — его приговорили к лишению свободы на 12 лет. Кроме того, с каждого фигуранта дела в пользу Голунова взыскано по миллиону рублей.