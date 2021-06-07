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В Москве появился серийный похититель котов

Газета.Ru
4 часа назад
В Москве появился серийный похититель котиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В Москве появился серийный похититель котов
Фото: @monty_happiness/instagram@monty_happiness/instagram
Отмечается, что недавно злоумышленник похитил еще одну кошку из магазина и потребовал за нее выкуп.
Речь идет о тотемном животном по имени Багира. Она живет 15 лет в зоомагазине в качестве талисмана.
Персоналу магазина удалось узнать при помощи видеокамер, что животное похитил неизвестный мужчина. В дальнейшем владельцы кошки распространили в интернете объявления о пропаже. Благодаря одному из постов выяснилось, что похитителем Багиры оказался местный житель из соседнего дома.
Когда у злоумышленника попытались отобрать кошку, он заявил, что вернет животное за 500 рублей. Хозяевам пришлось уступить. Местные жители признались, что это не первый подобный случай, мужчина поступает так часто.
В апреле сообщалось, что полиция арестовала похитителей собак Леди Гаги.
Происшествия,Стефани Джерманотта,Москва,
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