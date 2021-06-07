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Украинский спецагент занимался в России распределением IP-адресов

Деловая газета "Взгляд"
4 часа назад
Высланный из России украинец Алексей Семеняка, сотрудничавший с украинскими спецслужбами, работал исполнительным директором компании, противодействующей DDoS-атакам Qrator Labs, пишут СМИ.
Семеняка работает директором по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии организации RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC), пишет РБК со ссылкой на источники.
RIPE NCC занимается распределением IP-адресов между локальными регистратурами в России, Европе и на Ближнем Востоке. Семеняка в компании занимается взаимодействием с заинтересованными лицами по технологическим вопросам.
В RIPE NCC он начал работать в 2016 году. До работы в Qrator Labs и RIPE NCC он трудился в «Мегафоне» и в «Яндексе».
Ранее в ФСБ сообщили, что в России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из страны. Работу Семеняки, по данным ведомства, координировали сотрудники украинской контрразведки.
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