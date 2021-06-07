Российский студент умер во время сдачи экзамена

Как сообщается, студент физико-технологического института пришел на экзамен, однако, не дошел до аудитории — ему стало плохо. Однокурсники принесли ему воды и вызвали скорую, но молодой человек скончался до приезда медиков. О причинах смерти пока не сообщается.