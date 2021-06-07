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Российский студент умер во время сдачи экзамена

Lenta.ruиещё 5
5 часов назад
В Екатеринбурге первокурсник магистратуры Уральского федерального университета (УРФУ) умер во время сдачи экзамена. Об этом сообщает новостной портал «Екатеринбург онлайн».
Российский студент умер во время сдачи экзамена
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщается, студент физико-технологического института пришел на экзамен, однако, не дошел до аудитории — ему стало плохо. Однокурсники принесли ему воды и вызвали скорую, но молодой человек скончался до приезда медиков. О причинах смерти пока не сообщается.
«Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института.(...) Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам», — сообщили в пресс-службе университета.
Ранее сообщалось, что 16-летний девятиклассник из Санкт-Петербурга покончил с собой после проваленного ОГЭ по математике. Врачам не удалось его спасти. В телефоне подростка нашли сообщение от учительницы математики с фразой «ты не сдал».
Происшествия,Екатеринбург,
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