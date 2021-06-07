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Опубликовано видео с места наезда BMW на ребенка в Новосибирске

Алевтина Жаркова
5 часов назад
В Новосибирске иномарка насмерть сбила ребенка. Видео с места происшествия появилось в распоряжении телеканала «360».
12-летний мальчик двигался на велосипеде по пешеходному переходу на пересечении улиц Никитина и Короленко, в этот момент, по словам очевидцев «водитель BMW решил газануть на красный свет». Ребенок оказался под колесами автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался. Мать ребенка отправили в больницу без сознания, а безутешный отец остался плакать над телом погибшего сына.
Свидетели дорожно-транспортного происшествия утверждают, что сразу после случившегося на место аварии прибыла группа поддержки водителя из 15 человек. Сейчас мужчина задержан полицией, в отношении него возбудили уголовное дело.
Происшествия,Видео,Новосибирск,
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