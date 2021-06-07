12-летний мальчик двигался на велосипеде по пешеходному переходу на пересечении улиц Никитина и Короленко, в этот момент, по словам очевидцев «водитель BMW решил газануть на красный свет». Ребенок оказался под колесами автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался. Мать ребенка отправили в больницу без сознания, а безутешный отец остался плакать над телом погибшего сына.