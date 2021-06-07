Глубоко возмущены: Азербайджанцы обратились с открытым письмом к Путину

Вечером 28 мая патруль ДПС заметил на 61 километре трассы Р-255 «Сибирь» автомобиль Toyota со слишком темными стеклами. В полиции утверждают, что водитель проигнорировал требование остановиться. Сотрудники ДПС догнали авто, водитель и пассажиры Toyota начали бежать от полицейских. Один из них был задержан и приятели за ним вернулись.

В полиции рассказали, что один из них, 19-летний уроженец Азербайджана Векил Абдуллаев , начал хватать инспектора Гусева за куртку. Полицейский достал табельный пистолет, попытался уложить Абдуллаева на капот и в этот момент произошел выстрел. Пуля попала Абдуллаеву в голову, позже он скончался в больнице Мошково.

Против автоинспектора возбудили дело о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности. Суд Новосибирска арестовал Гусева, но затем глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал немедленно доложить ему, на каких основаниях Гусеву вменяют эти преступления и почему его арестовали. Позже следователь изменил меру пресечения для Гусева на подписку о невыезде.

В своем открытом письме азербайджанцы заявили, что «глубоко возмущены» освобождением Гусева.

«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», - подчеркивается в письме.

Авторы подчеркнули, что азербайджанцы считают Россию дружественной страной, уважают и чтят ее традиции, язык и культуру, а также «дух интернационализма, толерантности и те духовные ценности, которыми всегда славилась Россия».

Авторы письма заявили, что дуло пистолета Гусева «было направлено против абсолютно беззащитного молодого человека», поэтому действия полицейского «безусловно, были противоправными».