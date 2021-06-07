Глубоко возмущены: Азербайджанцы обратились с открытым письмом к Путину

Вечером 28 мая патруль ДПС заметил на 61 километре трассы Р-255 «Сибирь» автомобиль Toyota со слишком темными стеклами. В полиции утверждают, что водитель проигнорировал требование остановиться. Сотрудники ДПС догнали авто, водитель и пассажиры Toyota начали бежать от полицейских. Один из них был задержан и приятели за ним вернулись.
В полиции рассказали, что один из них, 19-летний уроженец Азербайджана Векил Абдуллаев
, начал хватать инспектора Гусева за куртку. Полицейский достал табельный пистолет, попытался уложить Абдуллаева на капот и в этот момент произошел выстрел. Пуля попала Абдуллаеву в голову, позже он скончался в больнице Мошково.
Против автоинспектора возбудили дело о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности. Суд Новосибирска арестовал Гусева, но затем глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин
потребовал немедленно доложить ему, на каких основаниях Гусеву вменяют эти преступления и почему его арестовали. Позже следователь изменил меру пресечения для Гусева на подписку о невыезде.
В своем открытом письме азербайджанцы заявили, что «глубоко возмущены» освобождением Гусева.
«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», - подчеркивается в письме.
Авторы подчеркнули, что азербайджанцы считают Россию дружественной страной, уважают и чтят ее традиции, язык и культуру, а также «дух интернационализма, толерантности и те духовные ценности, которыми всегда славилась Россия».
Авторы письма заявили, что дуло пистолета Гусева «было направлено против абсолютно беззащитного молодого человека», поэтому действия полицейского «безусловно, были противоправными».
Азербайджанцы отметили, что все население их страны «с напряженным вниманием» ждет от Путина справедливого решения.