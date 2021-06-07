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ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб

Алевтина Жаркова
8 часов назад
Гражданина Украины, который долгое время сотрудничал с СБУ с целью «нанесения ущерба безопасности России» выдворили с территории Российской Федерации. ФСБ РФ обнародовала кадры задержания украинского агента.
Разоблаченного российской спецслужбой Алексея Семеняку выслали из страны и запретили ему въезд в Россию на 25 лет. Как уточняется, мужчина занимался «разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб». Его координировали сотрудники контрразведки, в том числе сотрудники управления Департамента контрразведывательной защиты интересов Украины в сфере информационной безопасности СБУ.
Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,СБУ,Россия,Украина,
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