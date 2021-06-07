Разоблаченного российской спецслужбой Алексея Семеняку выслали из страны и запретили ему въезд в Россию на 25 лет. Как уточняется, мужчина занимался «разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб». Его координировали сотрудники контрразведки, в том числе сотрудники управления Департамента контрразведывательной защиты интересов Украины в сфере информационной безопасности СБУ.