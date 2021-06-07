Из России выдворили агента украинских спецслужб

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, его выдворили из России . Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича", - подчеркнули в ЦОС.

"Установлено, что его деятельность длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки: старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старшим лейтенантом Гасымовым Тимуром Габиловичем и заместителем начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковником Черняком Игорем Романовичем", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации.

"Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России", - сообщили в ФСБ.

В ходе опроса Семеняка подтвердил, что длительное время поддерживал отношения с представителями украинской спецслужбы.

"Он сообщил об оказании им разноплановой консультационной помощи", - отметили в ЦОС.

У Семеняки изъяли персональные электронные с сообщениями от сотрудников СБУ, "предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации".

"Во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении Семеняки была зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства", - сообщили в ЦОС.

ФСБ идентифицировала данные действия как способ защиты Семеняки его кураторами из СБУ.