Выстреливший из газового пистолета в лицо прохожему мужчина попал на видео

На кадрах можно увидеть, как местные жители до приезда полиции обезвредили дебошира, связали ему руки и ноги.

Сообщается, что кроме пистолета у него при себе было два ножа, которыми он зацепил несколько прохожих. По словам очевидцев мужчина пытался пообщаться с прохожими. Когда они отказались - хулиган достав пистолет и ножи. Никто серьёзно не пострадал. Нападавшего увезли в психиатрическую больницу.