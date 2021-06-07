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Выстреливший из газового пистолета в лицо прохожему мужчина попал на видео

Александр Кузьмин
10 часов назад
Неадекватный мужчина выстрелил в лицо прохожему из газового пистолета.
Снятое очевидцами видео публикует telegram-канал “Life shot”.
На кадрах можно увидеть, как местные жители до приезда полиции обезвредили дебошира, связали ему руки и ноги.
Сообщается, что кроме пистолета у него при себе было два ножа, которыми он зацепил несколько прохожих. По словам очевидцев мужчина пытался пообщаться с прохожими. Когда они отказались - хулиган достав пистолет и ножи. Никто серьёзно не пострадал. Нападавшего увезли в психиатрическую больницу.
Происшествия,Конфликты,Видео,
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