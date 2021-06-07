Япония отправила в СИЗО помощника капитана судна "Амур"

Российский консул Роман Колесник заявил, что третий помощник капитана судна «Амур» помещён в следственный изолятор в Момбецу. В беседе с РИА Новости дипломат пояснил, что речь идёт о Павле Добрянском, задержанном в Японии по делу о столкновении с японской шхуной 26 мая.

Фото: Japan Coast Guard Japan Coast Guard

Мы удостоверились, что состояние здоровья нормальное, — уточнил Колесник.

Он добавил, что у японской стороны есть 72 часа на то, чтобы решить, начинать ли в отношении задержанного россиянина следствие. Пока его опрашивали на добровольной основе. Если следствие начнётся, то на него у властей будет «10 плюс 10 суток».

По истечении этого срока принимается решение или отпустить его, или предъявить официальные обвинения и передать дело в суд, — подчеркнул консул.

По его словам, адвокат попадёт к задержанному моряку 8 июня.

Судно «Амур» 26 мая шло в Момбецу с грузом краба и столкнулось с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японское судно перевернулось, рыбаков спасли, но позже три из пяти членов экипажа «Дай-хати Хокко-мару» умерли.