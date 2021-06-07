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Отстреливающего бездомных собак живодёра сняли на видео

Александр Кузьмин
14 часов назад
В Ростове-на-Дону поймали мужчину, который отстреливал бездомных собак. Он ранил трёх псов, один из них умер по дороге в ветклинику. Видео опубликовано в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как мужчина в красной толстовке подходит к одной из бродячих собак, направляет на её морду оружие и производит выстрел. Собравшиеся стая сразу разбегается. Стоит отметить, что с помощью снятого на камеру видеонаблюдения видео сложно определить из какого оружия стрелял живодёр.
Как делятся жители расположенного рядом жилищного комплекса, проблема с бездомными псами есть. Они иногда бывают агрессивными и всегда бегают в стае. Жалобы в управляющую компанию не к чему не приводят.
Происшествия,Видео,
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