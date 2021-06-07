Отстреливающего бездомных собак живодёра сняли на видео

В Ростове-на-Дону поймали мужчину, который отстреливал бездомных собак. Он ранил трёх псов, один из них умер по дороге в ветклинику. Видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть, как мужчина в красной толстовке подходит к одной из бродячих собак, направляет на её морду оружие и производит выстрел. Собравшиеся стая сразу разбегается. Стоит отметить, что с помощью снятого на камеру видеонаблюдения видео сложно определить из какого оружия стрелял живодёр.