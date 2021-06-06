"176 см дерьма": педагог публично унизила школьника

Педагог публично унизила ученика, обозвав его «176 сантиметров дерьма», в городе Мирный Архангельской области . Инцидент произошёл неделю назад, но известно о нём стало только сейчас, пишет «Блокнот».

Фото: Alexander Legky/Global Look Press Alexander Legky/Global Look Press

Класс сдавал учебники, в это время двое учеников на первой парте разговаривали, что и вывело из себя учительницу русского языка и литературы. В итоге досталось не только ему, но и всем остальным школьникам. Семиклассники сделали запись высказываний педагога, после чего её опубликовало издание.

Какой у тебя рост? 176 сантиметров дерьма! Ведете себя как дебилы! И это 7 «Б» класс. Руки по шву и стой. Если не понимаешь через голову — будет доходить через ж... и через ноги, — слышны крики учительницы.

Дома школьники нажаловались родителям, те обратились к директору школы, чтобы тот принял меры и отстранил педагога, позволяющего себе кричать и оскорблять учеников. Дети и раньше жаловались на учительницу, потому что зависели от её перепадов настроения. Оно могло в течение дня меняться с благостного на резко агрессивное.

Но большая часть родителей этого же класса написала директору прошение не применять дисциплинарных мер в отношении педагога. Они отметили, что труд учителя очень тяжёл, педагог справляется с ним на высоком уровне, но дети «доводят её».

Комиссия, которая будет решать дальнейшую судьбу учительницы, назначена на 9 июня.