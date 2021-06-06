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В Абхазии россиянка упала с моста в реку Гега

ТАССиещё 4
21 час назад
МЧС Абхазии ведет поиск туристки из РФ, которая упала с моста в реку в районе Гегского водопада в Гудаутском районе республики. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.
В Абхазии россиянка упала с моста в реку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В воскресенье в районе Гегского водопада с моста в реку упала туристка из России. Сотрудники МЧС ведут поиски девушки. Известно, что россиянка 1997 года рождения находилась на отдыхе в Сочи, в Абхазию приехала на экскурсию", - сказал Делибалтян.
Гегский водопад расположен выше озера Рица на высоте 530 м над уровнем моря.
Происшествия,МЧС,Россия,Абхазия,
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