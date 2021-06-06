В Абхазии россиянка упала с моста в реку

МЧСАбхазии ведет поиск туристки из РФ, которая упала с моста в реку в районе Гегского водопада в Гудаутском районе республики. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.
"В воскресенье в районе Гегского водопада с моста в реку упала туристка из России. Сотрудники МЧС ведут поиски девушки. Известно, что россиянка 1997 года рождения находилась на отдыхе в Сочи, в Абхазию приехала на экскурсию", - сказал Делибалтян.
Гегский водопад расположен выше озера Рица на высоте 530 м над уровнем моря.