В Челябинске неадекват с ножами и пистолетом устроил охоту на людей

Инцидент произошел на улице Масленникова. Telegram-канал Life Shot пишет, что дебошир сначала выстрелил в прохожего из газового пистолета. Затем он достал два ножа, принялся размахивать ими и зацепил нескольких людей.
Злоумышленника скрутили прохожие. Очевидцы говорят, что мужчина поначалу просто приставал к проходившим людям. Общаться с ним никто не захотел, тогда он достал оружие.
Серьезно никто не пострадал. По данным канала, нападавшего увезли в психиатрическую больницу.
В полиции уже подтвердили, что инцидент имел место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
«Факт инцидента подтверждаем. Трое граждан доставлены в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску для выяснения всех обстоятельств случившегося», - сказали в полиции.