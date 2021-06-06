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В Челябинске неадекват с ножами и пистолетом устроил охоту на людей

Майк Габриелян
23 часа назад
В Челябинске неадекватный мужчина начал стрелять по прохожим и бросаться на них с ножом.
В Челябинске неадекват с ножами и пистолетом устроил охоту на людей
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел на улице Масленникова. Telegram-канал Life Shot пишет, что дебошир сначала выстрелил в прохожего из газового пистолета. Затем он достал два ножа, принялся размахивать ими и зацепил нескольких людей.
Злоумышленника скрутили прохожие. Очевидцы говорят, что мужчина поначалу просто приставал к проходившим людям. Общаться с ним никто не захотел, тогда он достал оружие.
Серьезно никто не пострадал. По данным канала, нападавшего увезли в психиатрическую больницу.
В полиции уже подтвердили, что инцидент имел место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
«Факт инцидента подтверждаем. Трое граждан доставлены в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску для выяснения всех обстоятельств случившегося», - сказали в полиции.
Происшествия,МВД,Челябинск,
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