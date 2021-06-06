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Челябинец открыл стрельбу во дворе жилого дома

Русская Планета
6 июня 2021
Житель Челябинска устроил стрельбу из газового пистолета по рабочим, находившимся у него во дворе. Приступ агрессии мог произойти после обильных возлияний.
Россиянин открыл стрельбу во дворе жилого дома
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Очевидцы также сообщают, что у него при себе имелось холодное оружие. Мужчину удалось, к счастью, задержать до того, как он успел причинить кому-либо вред.
По словам самого задержанного, он выпивал с отцом. На гуляющем по Сети видео он оправдывается уже будучи лежачим на земле со связанными скотчем руками. Об этом сообщает Znak.com.
Происшествия,Челябинск,
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