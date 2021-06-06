Двенадцатилетний мальчик на велосипеде пересекал улицу Никитина на зеленый свет. По рассказам очевидцев, автомобиль не смог сразу затормозить, и протащил ребёнка несколько десятков метров. Мальчик умер на месте происшествия.

Свидетелями трагедии стали родители ребенка. Его мама потеряла сознание. "Царьград" сообщает, что после ДТП водитель принялся откручивать номерные знаки. Это вызвало гнев у новосибирцев, от самосуда водителя пришлось охранять росгвардейцам.

СМИ сообщают, что за рулём находился родившийся в Азербайджане Ясин Г. В полиции говорят, что он является злостным нарушителем дорожных правил. Ясин живёт в Новосибирске уже около 15 лет, торгует мясом на Ленинском рынке. Сейчас мужчина задержан на 48 часов, мера пресечения ему пока не избрана.