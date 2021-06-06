В Новосибирске
представитель азербайджанской диаспоры за рулем БМВ X6 насмерть сбил 12-летнего велосипедиста. Иномарка на большой скорости ехала на красный сигнал светофора. Инцидент случился накануне, в 17.35, сообщает
издание «Царьград-Новосибирск».
Двенадцатилетний мальчик на велосипеде пересекал улицу Никитина на зеленый свет. По рассказам очевидцев, автомобиль не смог сразу затормозить, и протащил ребёнка несколько десятков метров. Мальчик умер на месте происшествия.
Картину происшествия уже подтвердили в СКР
.
«Установлено, что водитель, 1979 г.р., двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал светофора», - сказано в сообщении СКР.
Свидетелями трагедии стали родители ребенка. Его мама потеряла сознание. "Царьград" сообщает, что после ДТП водитель принялся откручивать номерные знаки. Это вызвало гнев у новосибирцев, от самосуда водителя пришлось охранять росгвардейцам.
Издание Readovka напротив, пишет
, что поддержать виновника аварии приехали 15 его друзей, а водитель БМВ «ходил веселый туда-сюда, особо не переживая».
СМИ сообщают, что за рулём находился родившийся в Азербайджане Ясин Г. В полиции говорят, что он является злостным нарушителем дорожных правил. Ясин живёт в Новосибирске уже около 15 лет, торгует мясом на Ленинском рынке. Сейчас мужчина задержан на 48 часов, мера пресечения ему пока не избрана.