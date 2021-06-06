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Появилось видео столкновения двух машин у Тучкова моста в Петербурге

Юрий Столбов
6 июня 2021
В Санкт-Петербурге у Тучкова моста разбились две машины. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На видео видно, что участники аварии неслись на высокой скорости и не смогли поделить перекресток. Машины получили серьезные повреждения.
На месте работали спасатели.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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