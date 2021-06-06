В подмосковной Коломне загорелся склад

По его данным, пожар произошел на улице Свердлова на площади 2,1 тыс. кв. м.

Известно, что здание горит по всей площади, уже обрушилась кровля здания.

Рядом со складом стоят бочки с маслом и топливом, поэтому пожарные тушат возгорание с безопасного расстояния из-за угрозы взрыва, рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили сообщение о пожаре. Привлечены 4 единицы техники, 16 человека. Информация о пострадавших не поступала.