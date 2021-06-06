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В подмосковной Коломне загорелся склад

Ювелина Бернст
6 июня 2021
В городе Коломне Московской области загорелось складское помещение, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его данным, пожар произошел на улице Свердлова на площади 2,1 тыс. кв. м.
Известно, что здание горит по всей площади, уже обрушилась кровля здания.
Рядом со складом стоят бочки с маслом и топливом, поэтому пожарные тушат возгорание с безопасного расстояния из-за угрозы взрыва, рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили сообщение о пожаре. Привлечены 4 единицы техники, 16 человека. Информация о пострадавших не поступала.
Пожарные работают по повышенному рангу сложности, пишет Telegram-канал «112».
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