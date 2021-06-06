На Дубнинской улице на севере Москвы произошла массовая драка с применением оружия, передает «Московский комсомолец».

Жильцы дома, во дворе которого произошло побоище, сняли произошедшее на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как несколько десятков человек бегут в одну сторону, слышны выстрелы.

В результате были задержаны 19 человек, рассказали в ГУ МВД по столице. О пострадавших информации пока нет.

Сначала СМИ сообщали, что потасовку устроили футбольные фанаты, но позже опровергли эту информацию.

По данным Telegram-канала Mash, драка произошла между одной из неонацистских группировок и представителями движения Антифа.