На Дубнинской улице на севере Москвы
произошла массовая драка с применением оружия, передает
«Московский комсомолец».
Жильцы дома, во дворе которого произошло побоище, сняли произошедшее на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как несколько десятков человек бегут в одну сторону, слышны выстрелы.
В результате были задержаны 19 человек, рассказали в ГУ МВД
по столице. О пострадавших информации пока нет.
Сначала СМИ сообщали, что потасовку устроили футбольные фанаты, но позже опровергли эту информацию.
По данным Telegram-канала Mash, драка произошла между одной из неонацистских группировок и представителями движения Антифа.
Неонацисты собрались на концерт в одном из закрытых клубов на Дмитровском шоссе, о чем узнали в Антифа и решили накрыть своих противников, пишет «Московский комсомолец». Однако неонацисты узнали про план Антифа и напали первыми. Очевидцы подтвердили, что у некоторых участвующих в драке была нацистская символика.