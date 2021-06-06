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Появилось видео неудачной атаки ракетного комплекса «Оса» по турецкому Bayraktar TB2

Юрий Столбов
6 июня 2021
Появилось видео, где запечатлена неудачная атака ракетного комплекса «Оса» по турецкому беспилотнику Bayraktar TB2. Данный ролик доступен для просмотра в интернете.
Авторы портала Avia.pro, прокомментировавшие выложенную ими запись, отметили, что два снаряда, запущенные «Осой», не смогли поразить дрон.
Согласно версии, высказанной журналистами, атака потерпела неудачу из-за применения Bayraktar TB2 средств радиоэлектронного подавления. Когда и где было сделано опубликованное видео, ресурс не уточнил.
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