Появилось видео неудачной атаки ракетного комплекса «Оса» по турецкому Bayraktar TB2

Появилось видео, где запечатлена неудачная атака ракетного комплекса «Оса» по турецкому беспилотнику Bayraktar TB2. Данный ролик доступен для просмотра в интернете.

Авторы портала Avia.pro, прокомментировавшие выложенную ими запись, отметили, что два снаряда, запущенные «Осой», не смогли поразить дрон.