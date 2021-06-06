Нацисты устроили драку со стрельбой в Москве

Участниками массовой драки со стрельбой в Москве оказались нацисты и антифашисты. Об этом сообщает Telegram -канал Mash.

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По данным канала, 5 июня группировка «White nights skins» собралась на концерт в заведении на Дмитровском шоссе, однако туда же прибыли участники ультралевого движения «Антифа».

Антифашисты решили разогнать сторонников «White nights skins», однако последние не захотели уходить и напали первыми. Массовая драка продолжилась на Дубнинской улице. Некоторые участники потасовки имели при себе огнестрельное оружие, а также флаги с нацисткой символикой. Уточняется, что к футбольным фанатам драка не имела никакого отношения.

По данным из открытых источников, «Антифа» — это не единая организация, а автономные группы людей, существующие во множестве стран мира и объявившие себя борцами с неонацизмом. Зачастую они ведут себя столь же агрессивно, как и сами неонацисты в отношении мигрантов.