Троих маленьких детей нашли в подвале дома в Петербурге

Сообщение о том, что на цокольном этаже дома 44 по Рижскому проспекту находятся трое маленьких детей без присмотра, поступило в полицию в пятницу, 4 июня. На место прибыли правоохранители, в том числе инспектор по делам несовершеннолетних. По указанному адресу они обнаружили двоих мальчиков в возрасте одного года и пяти лет и четырехлетнюю девочку.