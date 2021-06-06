Троих маленьких детей нашли в подвале дома в Петербурге

Ранее в городе Бикин Хабаровского края пятеро детей сами ушли
от родной тети в детдом. В семье десять детей — девять девочек и мальчик. В начале года их мать умерла от рака, а отец попал в СИЗО
. Восьмерых несовершеннолетних взяла под опеку их тетя, у которой с мужем пятеро своих детей. При этом оставшиеся двое детей остались жить самостоятельно. Весной две средние девочки начали получать пенсию по потере кормильца. Все деньги у них уходили на то, чтобы прокормить семью. В итоге они собрали сестер и ушли в детдом.