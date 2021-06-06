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Троих маленьких детей нашли в подвале дома в Петербурге

Lenta.ruиещё 3
6 июня 2021
В Санкт-Петербурге в подвале дома найдены трое маленьких детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Троих маленьких детей нашли в подвале дома в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщение о том, что на цокольном этаже дома 44 по Рижскому проспекту находятся трое маленьких детей без присмотра, поступило в полицию в пятницу, 4 июня. На место прибыли правоохранители, в том числе инспектор по делам несовершеннолетних. По указанному адресу они обнаружили двоих мальчиков в возрасте одного года и пяти лет и четырехлетнюю девочку.
Сотрудникам полиции удалось отыскать мать детей. Ею оказалась женщина из Средней Азии, проживавшая в последнее время в Самаре. Около месяца назад она вместе с детьми переехала в Петербург. В отношении нее составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Ранее в городе Бикин Хабаровского края пятеро детей сами ушли от родной тети в детдом. В семье десять детей — девять девочек и мальчик. В начале года их мать умерла от рака, а отец попал в СИЗО. Восьмерых несовершеннолетних взяла под опеку их тетя, у которой с мужем пятеро своих детей. При этом оставшиеся двое детей остались жить самостоятельно. Весной две средние девочки начали получать пенсию по потере кормильца. Все деньги у них уходили на то, чтобы прокормить семью. В итоге они собрали сестер и ушли в детдом.
Происшествия,Новости регионов,ФСИН,Санкт-Петербург,
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