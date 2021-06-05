Россиян задержали на границе с Украиной

Украинские пограничники заявили, что 5 июня задержали двух россиян, которые переплыли пограничную реку Ворскла и хотели попасть в Одессу, чтобы отдохнуть на море. Об инциденте сообщила погранслужба страны.

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По её данным, патруль задержал граждан России в районе населенного пункта Лукашовка (Черниговская область).

Незаконно пересекли границу мужчины 1980 и 1982 годов рождения. С собой у них было только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Россияне рассказали пограничникам, что собирались добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на море. Они пошли на нарушение из-за карантинных ограничений.

Пограничники заявили, что одному из россиян в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение местных законов.

Сообщается, что россиян намерены отдать под суд. Им грозит административная ответственность и длительный запрет на въезд в бывшую советскую республику.

Ситуация с COVID-19 на Украине по-прежнему сложная. По данным на 4 июня, за сутки коронавирусом заразились 2226 человек, умерли 95. При этом в местном минздраве заявили, что число больниц, которые отведены только под лечение коронавируса, будет сокращено.

Недавно на Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca, передает «Украина.ру».