Грузовик с двумя десятками пассажиров перевернулся под Тывой

В Чаа-Хольском районе Тывы 21 человек пострадал при опрокидывании грузового автомобиля марки ГАЗ. Об этом пишет Telegram-канал «112».

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Пассажирами оказались родственники и друзья, направлявшиеся на молитву, располагались в кузове машины. Добраться до труднодоступной цели их путешествия возможно только на грузовике. В какой-то момент на каменистой дороге машина опрокинулась на бок.

В результате происшествия госпитализированы девять человек. Среди них пятеро детей. По предварительным данным, два ребенка и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших – средней тяжести, сообщает «112».

На месте происшествия работают медики и спасатели. По факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает наказание для виновного сроком до трех лет заключения при условии, что он в момент ДТП был трезв и в результате аварии никто не скончался.

Ровно месяц назад в Тыве произошло почти идентичное ДТП. Тогда, 4 мая, в труднодоступной местности на перевале Нарын Эрзинского района Тувы опрокинулся грузовик «Урал» с пассажирами. В результате пострадало пять человек, из них двое детей.