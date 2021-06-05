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В Москве найдена мертвой известная советская художница

Майк Габриелян
1 час назад
Тело знаменитой советской художницы Анны Ярошенко, разработавшей призы московской Олимпиады, нашли через три месяца после её смерти. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Москве найдена мертвой известная советская художница
Фото: ТАССТАСС
Несколько дней назад в полицию обратился сын 80-летней художницы. С октября 2019 года они не общались, хотя оба проживают в Москве. Недавно Михаил решил навестить мать, приехал к ней домой на улицу Винницкая, но дверь ему не открыли. Мужчина обратился за помощью к полицейским. Дверь вскрыли. Тело женщины нашли в комнате. Признаков насильственной смерти и следов проникновения в квартиру не было.
«Предварительно установлено, что тело пролежало в комнате 2-3 месяца», - заявил источник.
Тело художницы отправили на судмедэкспертизу. Полиция начала проверку. Пока неизвестно, почему сын знаменитой художницы несколько лет не общался с матерью.
Анна Ярошенко - советская художница и ювелир. Она занималась художественным дизайном. Ее работы можно видеть в советских фильмах «Руслан и Людмила», «Много шума из ничего». Она также создала спортивные призы для Олимпиады-80 и эмблемы для Московского госуниверситета.
Работы Ярошенко хранятся в Оружейной палате Кремля, десятках российских и иностранных музеев, в частных коллекциях.
Происшествия,Анна Ярошенко,МГУ,Москва,
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