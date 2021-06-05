В Москве найдена мертвой известная советская художница

Несколько дней назад в полицию обратился сын 80-летней художницы. С октября 2019 года они не общались, хотя оба проживают в Москве. Недавно Михаил решил навестить мать, приехал к ней домой на улицу Винницкая, но дверь ему не открыли. Мужчина обратился за помощью к полицейским. Дверь вскрыли. Тело женщины нашли в комнате. Признаков насильственной смерти и следов проникновения в квартиру не было.