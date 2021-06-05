В Москве найдена мертвой известная советская художница

Тело знаменитой советской художницы Анны Ярошенко, разработавшей призы московской Олимпиады, нашли через три месяца после её смерти. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Несколько дней назад в полицию обратился сын 80-летней художницы. С октября 2019 года они не общались, хотя оба проживают в Москве. Недавно Михаил решил навестить мать, приехал к ней домой на улицу Винницкая, но дверь ему не открыли. Мужчина обратился за помощью к полицейским. Дверь вскрыли. Тело женщины нашли в комнате. Признаков насильственной смерти и следов проникновения в квартиру не было.
«Предварительно установлено, что тело пролежало в комнате 2-3 месяца», - заявил источник.
Тело художницы отправили на судмедэкспертизу. Полиция начала проверку. Пока неизвестно, почему сын знаменитой художницы несколько лет не общался с матерью.
Анна Ярошенко - советская художница и ювелир. Она занималась художественным дизайном. Ее работы можно видеть в советских фильмах «Руслан и Людмила», «Много шума из ничего». Она также создала спортивные призы для Олимпиады-80 и эмблемы для Московского госуниверситета.
Работы Ярошенко хранятся в Оружейной палате Кремля, десятках российских и иностранных музеев, в частных коллекциях.