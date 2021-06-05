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Появилось видео с затонувшим на Волге теплоходом

Юрий Столбов
1 час назад
В Самаре при буксировке другого судна затонул речной теплоход, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Происшествие произошло утром 5 июня. Теплоход «Барракуда» буксировал по Волге земснаряд, но начал тонуть в районе острова Поджабный близ города.
Сообщается, что обошлось без пострадавших, находившихся на борту теплохода эвакуировали. Акваторию в месте крушения обследуют спасатели. На движение судов происшествие не повлияло.
Происшествия,Видео,МЧС,Самарская Область,Самара,
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