Появилось видео с затонувшим на Волге теплоходом

Происшествие произошло утром 5 июня. Теплоход «Барракуда» буксировал по Волге земснаряд, но начал тонуть в районе острова Поджабный близ города.

Сообщается, что обошлось без пострадавших, находившихся на борту теплохода эвакуировали. Акваторию в месте крушения обследуют спасатели. На движение судов происшествие не повлияло.