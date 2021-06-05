На Волге при буксировке земснаряда затонул речной прогулочный теплоход «Барракуда», который пытался доставить к берегу другой корабль, сообщает издание «Самара онлайн» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Судно пошло ко дну в районе острова Поджабный в Самарском районе.

По данным МЧС, всего на борту находились четыре человека, погибших и пострадавших нет. Причины затопления пока не озвучены.

Для обследования акватории Волги к месту ЧП были направлены специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по области.