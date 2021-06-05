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Теплоход затонул на Волге, пытаясь доставить к берегу другой корабль

Газета.Ru
23 минуты назад
На Волге при буксировке земснаряда затонул речной прогулочный теплоход «Барракуда», который пытался доставить к берегу другой корабль, сообщает издание «Самара онлайн» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Судно пошло ко дну в районе острова Поджабный в Самарском районе.
По данным МЧС, всего на борту находились четыре человека, погибших и пострадавших нет. Причины затопления пока не озвучены.
Для обследования акватории Волги к месту ЧП были направлены специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по области.
Ранее сообщалось, что надувная лодка с группой туристов опрокинулась на реке в Хабаровском крае, в результате чего погибла женщина.
Происшествия,Видео,МЧС,
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