Опубликовано видео избиения конвоиров в отделе полиции

В интернете появилось видео, на котором громила избивает трех конвоиров в отделе полиции. Инцидент произошёл в Морозовске
(Ростовская область
). Ролик опубликовали
в группе «Ростов Главный» в соцсети «Вконтакте».
На кадрах видно, что стражи порядка пытаются скрутить крупного мужчину. Однако сладить с разбушевавшимся подозреваемым им не удаётся. Полицейские поочередно оказываются на земле.
В соцсетях дебошира-здоровяка уже прозвали «берсерком», «халком» и «рэмбо».
Известно, что его зовут Руслан Мархиев. Ему 32 года. Мархиева задержали в Морозовске за жестокое избиение родственника. Подозреваемый сидел в изоляторе временного содержания. Когда его повели на допрос к следователю, он накинулся с кулаками на сопровождающих полицейских.