Опубликовано видео избиения конвоиров в отделе полиции

На кадрах видно, что стражи порядка пытаются скрутить крупного мужчину. Однако сладить с разбушевавшимся подозреваемым им не удаётся. Полицейские поочередно оказываются на земле.

Известно, что его зовут Руслан Мархиев. Ему 32 года. Мархиева задержали в Морозовске за жестокое избиение родственника. Подозреваемый сидел в изоляторе временного содержания. Когда его повели на допрос к следователю, он накинулся с кулаками на сопровождающих полицейских.