Трехлетний малыш выстрелил себе в голову из травмата

Краснодарском крае 3-летний ребенок выстрелил себе в голову из оставленного без присмотра травматического пистолета, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении знакомого его родителей, который принес пистолет в гости, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Мальчик остался один в комнате и увидел травматический пистолет «Оса», оставленный в сумке знакомым родителей. Мальчик достал из сумки оружие и случайно выстрелил себе в голову.

По информации телеграм-канала 112, ребенка доставили в больницу в шоковом состоянии, врачи диагностировали у него открытый перелом черепа. Состояние малыша оценивается как тяжелое.

В настоящий момент следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая. В рамках следствия также будет дана оценка действиям подозреваемого в части небрежного хранения им оружия.

Известно, что травматический пистолет обвиняемого был официально зарегистрирован.