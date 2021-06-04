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Трехлетний малыш выстрелил себе в голову из травмата

Вероника Полынина
40 минут назад
В Краснодарском крае 3-летний ребенок выстрелил себе в голову из оставленного без присмотра травматического пистолета, передает ТАСС.
Трехлетний малыш выстрелил себе в голову из травмата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении знакомого его родителей, который принес пистолет в гости, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
Мальчик остался один в комнате и увидел травматический пистолет «Оса», оставленный в сумке знакомым родителей. Мальчик достал из сумки оружие и случайно выстрелил себе в голову.
По информации телеграм-канала 112, ребенка доставили в больницу в шоковом состоянии, врачи диагностировали у него открытый перелом черепа. Состояние малыша оценивается как тяжелое.
В настоящий момент следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая. В рамках следствия также будет дана оценка действиям подозреваемого в части небрежного хранения им оружия.
Известно, что травматический пистолет обвиняемого был официально зарегистрирован.
В марте в Ростовской области подросток случайно застрелил своего товарища, которому решил показать отцовское ружье. За несколько дней до инцидента мальчик нашел ключи от сейфа, в котором его отец хранил ружье. Школьник решил похвастаться оружием перед своим товарищем. Он пригласил друга домой и во время осмотра ружья случайно нажал на курок. Пострадавший ребенок умер на месте.
Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,Краснодарский Край,
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