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Школьницу заманили на съемки видео для TikTok и изнасиловали

Lenta.ru
53 минуты назад
Двое людей пригласили школьницу из бангладешского города Силхет сняться в роликах для соцсетей TikTok и Likee. Вместо того, чтобы выполнить обещание, злоумышленники накачали 16-летнего подростка наркотиками и изнасиловали. Об этом сообщает Dhaka Tribune.
Школьницу заманили на съемки видео для TikTok и изнасиловали
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
После инцидента, который произошел 19 мая, отец девочки обратился в местную полицию. Он обвинил в произошедшем создателей контента для соцсетей, которые состояли с его дочерью в одном сообществе: мужчину по имени Джубер Ахмед Фанни (Juber Ahmed Fanny) и женщину по имени Лиза (Liza).
По данным следствия, Лиза заманила подростка на съемку в живописном районе города. Однако вечер закончился тем, что девочку насильно заставили принять наркотики, а позже изнасиловали. Следователи отметили, что намерены арестовать подозреваемых.
Журналисты Daily Dot подчеркнули, что в Бангладеше на протяжении длительного времени действует преступная группировка, которая приглашает молодых людей на съемки для TikTok, а затем похищает их. Члены банды занимаются торговлей молодыми девушками и их принуждением к проституции.
Происшествия,Силхет,
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