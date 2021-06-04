Школьницу заманили на съемки видео для TikTok и изнасиловали

Двое людей пригласили школьницу из бангладешского города Силхет сняться в роликах для соцсетей TikTok и Likee. Вместо того, чтобы выполнить обещание, злоумышленники накачали 16-летнего подростка наркотиками и изнасиловали. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

После инцидента, который произошел 19 мая, отец девочки обратился в местную полицию. Он обвинил в произошедшем создателей контента для соцсетей, которые состояли с его дочерью в одном сообществе: мужчину по имени Джубер Ахмед Фанни (Juber Ahmed Fanny) и женщину по имени Лиза (Liza).

По данным следствия, Лиза заманила подростка на съемку в живописном районе города. Однако вечер закончился тем, что девочку насильно заставили принять наркотики, а позже изнасиловали. Следователи отметили, что намерены арестовать подозреваемых.