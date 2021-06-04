Угрожал ножом: петербурженку изнасиловали в её же машине

24 мая в Краснодаре задержали мужчину, который изнасиловал двух 15-летних школьниц на территории детского сада. По предварительным данным, мужчина угрозами заставил школьниц пойти с ним к детскому саду, который располагался неподалеку. Там он совершил над ними действия сексуального характера и скрылся. Дома девочки сразу рассказали все родителям и обратились в полицию. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.