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Угрожал ножом: петербурженку изнасиловали в её же машине

Вероника Полынина
1 час назад
В Санкт-Петербурге местный житель изнасиловал женщину в ее же машине.
Угрожал ножом: петербурженку изнасиловали в её же машине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как сообщает телеграм-канал 112, преступник ехал с жертвой в лифте. Угрожая ножом, он заставил девушку пройти на парковку и сесть в ее автомобиль. Затем он отвез ее на другую парковку, где и изнасиловал.
Девушке удалось вырваться – она обратилась к прохожим и вызвала полицию.
Личность преступника установлена, однако найти его пока не удалось.
Известно, что подозреваемый ранее был судим за хранение и сбыт наркотических средств.
24 мая в Краснодаре задержали мужчину, который изнасиловал двух 15-летних школьниц на территории детского сада. По предварительным данным, мужчина угрозами заставил школьниц пойти с ним к детскому саду, который располагался неподалеку. Там он совершил над ними действия сексуального характера и скрылся. Дома девочки сразу рассказали все родителям и обратились в полицию. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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