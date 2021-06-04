Тело россиянки пролежало шесть дней на территории больницы

26 мая женщина обращалась в больницу с открытой травмой головы. Она была пьяна и плохо себя чувствовала. В приемном отделении ей сделали компьютерную томографию и обработали раны, после чего отпустили домой.
Однако до дома пострадавшая не добралась. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам «Лизы Алерт». Тело пропавшей женщины спустя шесть дней нашли в ста метрах от входа в больницу в зеленой зоне на территории.
Администрация больницы проводит служебное расследование произошедшего. Она должна установить, правильно ли поступили врачи, отказавшись госпитализировать пострадавшую, а также почему тело женщины не заметили больничные дворники.
Полиция также проверяет обстоятельства смерти женщины. По предварительной информации, смерть пострадавшей не носила криминального характера.
В декабре на территории школы в Ростове-на-Дону умерла 61-летняя женщина. Ей стало плохо, она зашла в школу попросить помощи. В учебном заведении вызвали скорую помощь, но попросили пенсионерку подождать медиков на улице. Чтобы ожидание было комфортным, сотрудники вынесли ей стул. На нем она и умерла.