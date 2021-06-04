Тело россиянки пролежало шесть дней на территории больницы

Тело 49-летней женщины шесть дней пролежало возле больницы в Сыктывкаре сообщает «360».

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26 мая женщина обращалась в больницу с открытой травмой головы. Она была пьяна и плохо себя чувствовала. В приемном отделении ей сделали компьютерную томографию и обработали раны, после чего отпустили домой.

Однако до дома пострадавшая не добралась. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам «Лизы Алерт». Тело пропавшей женщины спустя шесть дней нашли в ста метрах от входа в больницу в зеленой зоне на территории.

Администрация больницы проводит служебное расследование произошедшего. Она должна установить, правильно ли поступили врачи, отказавшись госпитализировать пострадавшую, а также почему тело женщины не заметили больничные дворники.

Полиция также проверяет обстоятельства смерти женщины. По предварительной информации, смерть пострадавшей не носила криминального характера.