ФССП решила взыскать с Навального 30 млн рублей

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Глава ФССП отметил, что, несмотря на то, что Навальный отбывает наказание, исполнительное производство продолжается. Приставы уже выяснили, что блогеру ничего не принадлежит, кроме единственного жилого помещения.

«А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать - денежные средства, имущество», - пояснил он.

Аристов отметил, что срок исполнительного производства - три года и все, что будет появляться у Навального в течение этого периода, «конечно, будет взыскиваться». При этом он подчеркнул, что действия приставов не какие-то «эксклюзивные»: в отношении Навального действуют так же, как и в отношении любого другого гражданина.

Также, по его словам, приставы ведут работу и в отношении ФБК и уже ввели запреты на исключение фонда из реестра юридических лиц для того, чтобы изучить его имущественное положение.

В феврале суд изменил Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу « Ив Роше », так как он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. После вынесения приговора он был этапирован в исправительную колонию 2 во Владимирской области.