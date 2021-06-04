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Приставы разыскивают имущество и деньги Навального на 29 млн рублей

Алиса Селезнёва
1 час назад
Судебные приставы разыскивают имущество и деньги основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 млн рублей по решению судов. Об этом со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова пишет «Интерфакс».
ФССП решила взыскать с Навального 30 млн рублей
Фото: ТАССТАСС
Глава ФССП отметил, что, несмотря на то, что Навальный отбывает наказание, исполнительное производство продолжается. Приставы уже выяснили, что блогеру ничего не принадлежит, кроме единственного жилого помещения.
«А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать - денежные средства, имущество», - пояснил он.
Аристов отметил, что срок исполнительного производства - три года и все, что будет появляться у Навального в течение этого периода, «конечно, будет взыскиваться». При этом он подчеркнул, что действия приставов не какие-то «эксклюзивные»: в отношении Навального действуют так же, как и в отношении любого другого гражданина.
Также, по его словам, приставы ведут работу и в отношении ФБК и уже ввели запреты на исключение фонда из реестра юридических лиц для того, чтобы изучить его имущественное положение.
В феврале суд изменил Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше», так как он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. После вынесения приговора он был этапирован в исправительную колонию 2 во Владимирской области.
Арбитражный суд Москвы также взыскал с Навального, Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь по 29 млн рублей в качестве компенсации по иску компании «Московский школьник».
Происшествия,Любовь Соболь,Дмитрий Аристов,Ив Роше,Алексей Навальный,Минюст РФ,ФСИН,Фонд борьбы с коррупцией,Интерфакс,
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