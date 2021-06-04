Россиянин сбил девочку на электросамокате и утопил его в реке

В квартиру мужчины направили сотрудников правоохранительных органов
для обыска, но он не открывал им дверь, после чего выбросил в окно сумку с наркотическими веществами. В жилье обнаружили и изъяли предметы, указывающие на его причастность к незаконному обороту наркотиков, а также рубашку, в которой он был в момент наезда на девочку. Он признался в совершенном преступлении и рассказал, что утопил самокат, чтобы избежать уголовной ответственности. С этой же целью он перекрасил волосы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.