Россиянин сбил девочку на электросамокате и утопил его в реке

По данным ведомства, инцидент произошел 2 июня в Невском районе города. После наезда девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого удалось задержать 4 июня. Им оказался 36-летний мужчина, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков. В августе 2020 года суд изменил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу.