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Россиянин сбил девочку на электросамокате и утопил его в реке

Lenta.ru
24 минуты назад
Житель Санкт-Петербурга сбил пятилетнюю девочку на электросамокате, после чего скрылся с места происшествия и утопил транспортное средство в Неве. Об этом на своем сайте сообщил Следственный комитет России.
Россиянин сбил девочку на электросамокате и утопил его в реке
Фото: СК РФСК РФ
По данным ведомства, инцидент произошел 2 июня в Невском районе города. После наезда девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого удалось задержать 4 июня. Им оказался 36-летний мужчина, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков. В августе 2020 года суд изменил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу.
В квартиру мужчины направили сотрудников правоохранительных органов для обыска, но он не открывал им дверь, после чего выбросил в окно сумку с наркотическими веществами. В жилье обнаружили и изъяли предметы, указывающие на его причастность к незаконному обороту наркотиков, а также рубашку, в которой он был в момент наезда на девочку. Он признался в совершенном преступлении и рассказал, что утопил самокат, чтобы избежать уголовной ответственности. С этой же целью он перекрасил волосы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
1 июня в Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал, возбуждено уголовное дело. 3 июня в городе прошли обыски в сервисах проката электросамокатов.
Происшествия,МВД,Санкт-Петербург,
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