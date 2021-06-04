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У Навального захотели взыскать долги почти на 30 млн рублей

Секрет Фирмыиещё 4
1 час назад
Судебные приставы начали искать имущество и ещё не заблокированные счета оппозиционера Алексея Навального, который продолжает отбывать в колонии срок по делу «Ив Роше».
ФССП решила взыскать с Навального 30 миллионов рублей
Фото: ТАССТАСС
У осуждённого пытаются найти средства на выплату почти 30 млн рублей, которые с него через суд взыскала компания «Московский школьник». Теперь эти деньги требует бизнесмен Евгений Пригожин.
О том, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) занялась поиском имущества Навального для взыскания долгов на 29 млн рублей, сообщил в кулуарах ПМЭФ-2021 глава ведомства Дмитрий Аристов. По его словам, несмотря на то, что Навальный уже отбывает наказание, исполнительное производство в отношении оппозиционера продолжается. Однако с истребованием его долгов возникли проблемы.
«Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество», — пояснил глава ФССП.
Аристов отметил, что срок исполнения службой судебного решения — три года. Частичное взыскание уже произошло, но точную сумму чиновник назвать затруднился. В то же время Аристов заверил, что любое имущество, которое появится у Навального в течение этих трёх лет, «конечно, будет взыскиваться».
Глава ФССП подчеркнул, что в отношении оппозиционера предпринимаются стандартные меры и «никаких эксклюзивных условий для него не создаётся». Также параллельно ведётся работа по взысканию судебного долга с основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом), но Аристов заверил, что долги Навального и его фонда никак не связаны.
«Фонд — это юридическое лицо, это разные исполнительные производства в рамках одного процесса. Все мероприятия — как с любым юридическим лицом. В первую очередь мы ввели запреты на исключение из реестра юридических лиц, для того чтобы изучить имущественное положение ФБК», — сказал Аристов.

История долга

Долг на общую сумму 88 млн рублей образовался у Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь в конце 2019 года, когда суд постановил взыскать с каждого примерно 29 млн по иску о компенсации морального ущерба компании «Московский школьник». Комбинат питания, поставлявший готовые обеды в московские школы и детсады, привлёк ответчиков за клевету в их расследовании о массовом отравлении детей и вспышке дизентерии из-за некачественного питания. Несмотря на то, что суд признал вину принадлежащей Евгению Пригожину компании «Конкорд» в поставке еды с кишечной палочкой, оппозиционеры связали «Московского школьника» со структурами Пригожина, чем, по версии истца, опорочили компанию.
Позже право требования к должникам выкупил сам Евгений Пригожин. По его требованию у Соболь и ФБК уже списали несколько десятков миллионов рублей. В феврале Верховный суд подтвердил сумму взыскания. В 2021 году суды также удовлетворили два иска Пригожина к основателю ФБК — на 30 000 рублей и на 500 000 рублей. Зимой суд признал Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и оштрафовал оппозиционера на 850 000 рублей. Алексей Навальный с середины марта находится в колонии во Владимирской области. Там ему предстоит провести почти три года, отбывая наказание по делу «Ив Роше».
Происшествия,Игнат Артеменко,Любовь Соболь,Дмитрий Аристов,Евгений Пригожин,Ив Роше,Алексей Навальный,Фонд борьбы с коррупцией,
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