ФССП решила взыскать с Навального 30 миллионов рублей

Аристов отметил, что срок исполнения службой судебного решения — три года. Частичное взыскание уже произошло, но точную сумму чиновник назвать затруднился. В то же время Аристов заверил, что любое имущество, которое появится у Навального в течение этих трёх лет, «конечно, будет взыскиваться».