ФССП решила взыскать с Навального 30 миллионов рублей

Долг на общую сумму 88 млн рублей образовался у Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь
в конце 2019 года, когда суд постановил взыскать с каждого примерно 29 млн по иску о компенсации морального ущерба компании «Московский школьник». Комбинат питания, поставлявший готовые обеды в московские школы и детсады, привлёк ответчиков за клевету в их расследовании о массовом отравлении детей и вспышке дизентерии из-за некачественного питания. Несмотря на то, что суд признал вину принадлежащей Евгению Пригожину компании «Конкорд» в поставке еды с кишечной палочкой, оппозиционеры связали «Московского школьника» со структурами Пригожина, чем, по версии истца, опорочили компанию.