На оборонном предприятии в Сербии произошли взрывы

Серия взрывов произошла на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак

Фото: © РИА Новости / Ольга Халманова © РИА Новости / Ольга Халманова

Об этом сообщает сербское информационное агентство «Танюг»

Отмечается, что в настоящий момент взрывы со стороны предприятия всё ещё слышны, однако дыма над фабрикой уже нет.

Заблокированное движение в районе происшествия уже частично открыто. Только дорога, ведущая на завод, всё ещё остаётся закрытой.