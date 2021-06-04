Срочник Шамсутдинова этапирован в ИК № 2 в Тюмени

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Рамиль прибыл в ИК-2 Тюмени для отбывания наказания", - сказал собеседник агентства. Режим содержания в колонии - строгий.

21 января суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавшим компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. На приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну подал адвокат потерпевших, еще две - представители осужденного. 21 апреля апелляционный военный суд отклонил их и оставил приговор в силе.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим своей войсковой части, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан.