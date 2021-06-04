Рабочий погиб в результате взрыва в Крыму

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"), которая предполагает до четырех лет лишения свободы. Следователи проверят соблюдение трудовых отношений, мер безопасности и охраны труда на предприятии.