Самолет аварийно приземлился в Южно-Сахалинске

Уточняется, что рейс HZ-3630 авиакомпании «Аврора», вылетевший в 09:12 (01:12 по московскому времени) в Оху из Южно-Сахалинска, по технической причине вернулся обратно и благополучно приземлился в 10:19 (02:19). На борту лайнера находится 34 пассажира.