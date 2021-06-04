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Уволенный сотрудник дважды выстрелил в шефа в Москве

ЧП Столицаиещё 2
58 минут назад
В Москве вечером 3 июня прогремели звуки выстрелов в подземном гараже, расположенной в 4-м Вятском переулке. Как стало известно РЕН ТВ, огонь открыл нетрезвый мужчина, который обиделся на бывшего работодателя.
Уволенный москвич дважды выстрелил в начальника
Фото: ТАССТАСС
По предварительным данным, пьяный Алексей Щ. решил поговорить с управляющим компанией — 44-летний мужчина требовал принять его обратно на работу, где он трудился контролером.
Беседа быстро переросла в драку, и бывший сотрудник схватился за оружие — он успел дважды выстрелить в оппонента, прежде чем у него не выхватили пистолет.
Хулигану удалось сбежать с места происшествия, а его экс-начальника доставили в больницу с ранением. По некоторым данным, он также мог отстрелить шефу палец.Обстоятельства происшествия выясняются.
Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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