Арестован похитивший у Минобороны 900 млн рублей бизнесмен

Речь шла о закупке в армию 240 тысяч стартерных аккумуляторах в 2017—2019 годах. По версии следствия, имел место сговор между военными чинами и сотрудниками «Аникса» в результате которого и были похищены деньги.

Первым дал показания полковник, бывший начальник отдела снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом. Затем следствие вышло на Федосеева. Вначале он находился под подпиской о невыезде, но «Прослушка» арестанта установила, что он не только сам угрожал «свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, а также иным путем воспрепятствовал производству по уголовному делу», — продолжает газета. Поэтому меру пресечения суд изменил на арест.