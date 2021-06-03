Трое детей погибли на стройке под Воронежем

По данным агентства, погибли мальчики в возрасте от 7 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в Иркутской области унёс жизни двух девочек двух и четырёх лет. Возгорание в доме в деревне Большая Заимка Заларинского района произошло 15 мая. По данным следствия, родители детей находились поблизости в зимовье. Заметив дым, они вынесли девочек из дома, но спасти их не удалось.