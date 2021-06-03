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Трое детей погибли на стройке под Воронежем

News.ru
45 минут назад
Плита недостроенного частного дома обрушилась на троих детей в селе Копанище Воронежской области. Их тела нашли под завалами, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Трое детей погибли на стройке под Воронежем
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru
По данным агентства, погибли мальчики в возрасте от 7 до 12 лет.
Накануне об обрушении плиты сообщили в местном ГУ МЧС.
На месте происшествия работают расчёты местной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда города Лиски, бригады скорой медпомощи, — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в Иркутской области унёс жизни двух девочек двух и четырёх лет. Возгорание в доме в деревне Большая Заимка Заларинского района произошло 15 мая. По данным следствия, родители детей находились поблизости в зимовье. Заметив дым, они вынесли девочек из дома, но спасти их не удалось.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о неосторожном причинении смерти двум и более лицам.
Происшествия,МЧС,Интерфакс,Воронежская Область,
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