Экс-чиновника ОКР Алешина обвинили в крупной растрате

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов следствия в Москве допрошены Алешин Геннадий Петрович и Попов Роберт Леонидович. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. При этом источник уточнил, что обвиняемые являются фигурантами уголовного дела в отношении директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова, арестованного в сентябре прошлого года.
"Судебное заседание в отношении Алешина уже началось", - уточнили в суде.