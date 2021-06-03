Экс-чиновника ОКР Алешина обвинили в крупной растрате

В Басманном суде Москвы сообщили ТАСС, что следствие просит отправить под домашний арест Алешина и Попова до 3 августа.

Дело Кравцова

Директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова обвиняют в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.