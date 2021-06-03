Останавливающий вручную укатившийся автобус водитель попал на видео

Работник общественного транспорта решил не глушить мотор, когда на некоторое время покинул кабину автобуса. Но такая экономия времени вышла ему боком: стоявшее на пригорке транспортное средство покатилось вниз, толкая перед собой легковые автомобили.
На кадрах видно, как мужчина пытается предотвратить аварию, зацепившись руками за автобус. Однако избежать столкновения не получилось, спустя 20-30 метров машина врезалась в здание. К счастью, дорожно-транспортное происшествие обошлось без жертв и пострадавших.