Годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа в Москве

Годовалый ребенок погиб после того, как упал из окна 14-го этажа в Москве . Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел в одном из домов на улице Маршала Захарова.

Согласно предварительным данным, мать ребенка в момент ЧП находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

По некоторым данным, рассматривается версия убийства ребенка.

17 мая двухлетняя девочка погибла в результате падения из окна 15-этажа в подмосковном Красногорске. Как отмечалось,

девочка находилась под присмотром мамы, которая на некоторое время покинула комнату, где было оставлено открытое окно, оборудованное москитной сеткой. Когда девочка осталась одна в комнате, она самостоятельно забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала на улицу.