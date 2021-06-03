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Годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа в Москве

Лера Букина
1 час назад
Годовалый ребенок погиб после того, как упал из окна 14-го этажа в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как отмечается, инцидент произошел в одном из домов на улице Маршала Захарова.
Согласно предварительным данным, мать ребенка в момент ЧП находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
По некоторым данным, рассматривается версия убийства ребенка.
17 мая двухлетняя девочка погибла в результате падения из окна 15-этажа в подмосковном Красногорске. Как отмечалось,
девочка находилась под присмотром мамы, которая на некоторое время покинула комнату, где было оставлено открытое окно, оборудованное москитной сеткой. Когда девочка осталась одна в комнате, она самостоятельно забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала на улицу.
В середине февраля отец и его малолетняя дочь разбились, выпав из окна квартиры на 17 этаже в Москве. Это произошло в доме по проспекту Вернадского. Тела 29-летнего мужчины и его пятилетней дочери были обнаружены рядом с многоэтажкой. Они упали на козырек подъезда и получили смертельные травмы.
Происшествия,Москва,
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