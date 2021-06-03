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ФСБ задержала замглавы Минстроя Челябинской области

Lenta.ru
1 час назад
Сотрудники ФСБ проводят следственно-оперативные действия в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, возбуждено уголовное дело против первого замглавы ведомства. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
ФСБ задержала замглавы Минстроя Челябинской области
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В отношении чиновника ведется расследование по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Фигурантом дела стал Иван Белавкин, который курировал в министерстве сферу ЖКХ, уточнил источник в правоохранительных органах. Он задержан, сообщает Znak.com. Чиновника увезли на допрос. Источник издания отметил, что у силовиков имеются доказательства против Белавкина к получению взятки. Фабула обвинения пока неизвестна, но суть их связывают с коммунальными работами, оплаченными из бюджета, однако по факту не выполненных.
Правительство Челябинской области оказывает содействие следственным органам, сообщили в пресс-службе. Минстрой работает в штатном режиме.
Белавкин работает в министерстве с 2004 года, а на пост первого заместителя министра он был назначен в августе 2019 года.
Происшествия,Минстрой,ФСБ,МВД,Челябинская Область,
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