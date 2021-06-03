ФСБ задержала замглавы Минстроя Челябинской области

В отношении чиновника ведется расследование по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Фигурантом дела стал Иван Белавкин, который курировал в министерстве сферу ЖКХ, уточнил источник в правоохранительных органах
. Он задержан, сообщает Znak.com. Чиновника увезли на допрос. Источник издания отметил, что у силовиков имеются доказательства против Белавкина к получению взятки. Фабула обвинения пока неизвестна, но суть их связывают с коммунальными работами, оплаченными из бюджета, однако по факту не выполненных.