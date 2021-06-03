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Российскому блогеру сломали ногу за неудачный розыгрыш

Lenta.ru
2 часа назад
32-летний россиянин Виталий Жариков сломал ногу блогеру, который пытался его разыграть. Историю неудачного пранка публикует «Комсомольская правда».
Российскому блогеру сломали ногу за неудачный розыгрыш
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Жариков рассказал, что инцидент произошел в середине дня. Идя по улице, он заметил двух мужчин, сидевших на скамейке, один из них встал и пошел к нему навстречу. «Я хотел пройти мимо, но он меня толкнул, не дал уйти и стал спрашивать какие-то деньги. Сказал: "Скинь мне десять рублей на карту, не хватает на аренду электросамоката". И пообещал отдать наличными», — вспомнил россиянин.
Сперва Жариков согласился перевести средства, но затем заметил, что незнакомец задает ему странные вопросы, а второй мужчина снимает происходящее на видео. Тогда же он решил, что стал жертвой провокации, и ударил собеседника.
После второго удара незнакомец упал, попросил Жарикова остановиться и пожаловался на сильную боль в ноге. Прохожие вызвали скорую помощь, медики забрали пранкера в больницу и подтвердили, что у него сломана нога.
Пранкер уверяет, что у него пропали деньги и что его били ногами. Жариков же эти обвинения отрицает. При этом видеозапись произошедшего пранкер удалил еще во время ожидания врачей.
Происшествия,Комсомольская правда,
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