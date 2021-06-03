Опубликовано видео сброса воды на ГЭС в Красноярске

Режим угрозы ЧС ввели власти Красноярска
. Виной тому возможное подтопление из-за сброса воды на ГЭС. Видео публикует Ruptly.
Сообщается, что сброс воды увеличен до 6 тысяч кубометров в секунду. Это может привести к затоплению некоторых участков и в цело осложнит обстановку.
Жителей убедительно просят не появляться в прибрежных зонах, а также не пользоваться электричеством.
Как сообщили представители Росводресурсов, паводок такой силы наблюдается раз в 100 лет. Последний раз воду через плотину сбрасывали 10 лет назад.