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В квартире в Москве найдено несколько взрывных устройств

BFM.RUиещё 1
1 час назад
В квартире в доме на востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли четыре самодельных взрывных устройства. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
По его словам, чтобы это подтвердить, все изъятые предметы направлены на экспертизу.
Собеседник агентства отметил, что в целях безопасности на время осмотра квартиры были эвакуированы 70 жителей подъезда дома на улице Саянской.
Происшествия,Видео,МВД,Москва,
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