Любовница бизнесмена присвоила драгоценности на сумму 25 миллионов рублей

Любовница миллиардера вывезла из его особняка драгоценности на 25 миллионов, пока он умирал от онкологического заболевания в больнице. Об этом рассказывает «Комсомольская правда».

65-летний гендиректор ООО «Ухтагазстрой» Зураб Л. жил в особняке в поселке Садах Майендорф, который является самым престижным в России. Он завел отношения с 43-летней Екатериной. В тот момент, когда у мужчины был обнаружен рак, она вместе с ребенком от первого брака переехала в его особняк.

Прошло не так много времени и состояние бизнесмена заметно ухудшилось. Через два месяца после того, как его положили в Боткинскую больницу, он умер.

Работники в особняке заметили, как Екатерина регулярно выносит оттуда дорогие вещи. А к самому Зурабу незадолго до смерти в больницу несколько раз приходил нотариус для того, чтобы получить его подписи на определенных документах.

Сын бизнесмена не сразу заметил, что драгоценности и предметы гардероба были украдены. Он был занят похоронами, и смог оценить ущерб лишь спустя время. Как выяснилось, Екатерина не хочет возвращать вещи, оправдываясь тем, что это были подарки от мужчины.

Наследник был вынужден обратиться за помощью в полицию. Как отмечается, предварительный ущерб оценен более чем в 25 миллионов рублей.