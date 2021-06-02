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Любовница умиравшего от рака бизнесмена присвоила драгоценности на сумму 25 миллионов рублей

Лера Букина
42 минуты назад
Любовница миллиардера вывезла из его особняка драгоценности на 25 миллионов, пока он умирал от онкологического заболевания в больнице. Об этом рассказывает «Комсомольская правда».
Любовница бизнесмена присвоила драгоценности на сумму 25 миллионов рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
65-летний гендиректор ООО «Ухтагазстрой» Зураб Л. жил в особняке в поселке Садах Майендорф, который является самым престижным в России. Он завел отношения с 43-летней Екатериной. В тот момент, когда у мужчины был обнаружен рак, она вместе с ребенком от первого брака переехала в его особняк.
Прошло не так много времени и состояние бизнесмена заметно ухудшилось. Через два месяца после того, как его положили в Боткинскую больницу, он умер.
Работники в особняке заметили, как Екатерина регулярно выносит оттуда дорогие вещи. А к самому Зурабу незадолго до смерти в больницу несколько раз приходил нотариус для того, чтобы получить его подписи на определенных документах.
Сын бизнесмена не сразу заметил, что драгоценности и предметы гардероба были украдены. Он был занят похоронами, и смог оценить ущерб лишь спустя время. Как выяснилось, Екатерина не хочет возвращать вещи, оправдываясь тем, что это были подарки от мужчины.
Наследник был вынужден обратиться за помощью в полицию. Как отмечается, предварительный ущерб оценен более чем в 25 миллионов рублей.
Также появилась информация о том, что неизвестный в Москве загрузил в банкомат фальшивые купюры на сумму более 1 миллиона рублей, перевёл средства на банковские карты, после чего обналичил их в другом месте.
Происшествия,Комсомольская правда,
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